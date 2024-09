Ius Scholae No di Forza Italia | è una proposta dell’opposizione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Sfidata dall’opposizione sullo Ius, alla fineha deciso di non rompere con la maggioranza affossando le modifiche alla legge proposte dal "campo largo" delle sinistre; bocciate le proposte di modifica con 169 ‘no’, 126 sì e 3 astenuti, colpo di spugna su tutti gli emendamenti compreso quello di ‘Azione’ che proponeva la cittadinanza per i minori figli di immigrati dopo un ciclo scolastico di 10 anni. Una prova di ’fedeltà’ alla linea del governo da parte degli azzurri nonostante le aperture delle scorse settimane in dissenso con la linea degli alleati, ma dal partito è stato precisato che si sta lavorando a una suadi legge in materia. Ad annunciarlo è stato il deputato azzurro, Paolo Emilio Russo: "Stiamo lavorando ad un testo con il quale intendiamo riformare le norme che regolano la concessione della cittadinanzana".