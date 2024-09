Italia | Carlieuklima mira a crescere grazie a sviluppo verde cinese

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 settembre 2024) Tianjin, 12 set – (Xinhua) – E’ la terza volta che l’aziendanapartecipa alla China International Fair for Trade in Services (CIFTIS), inaugurata oggi a Pechino. Yang Siping, direttrice esecutiva diper la regione Asia-Pacifico, prevede che l’azienda si espanda ulteriormente in Cina attraverso la piattaforma fieristica, confidando nella prospettiva di unostimolato dal duplice obiettivo di raggiungere il picco delle emissioni di carbonio entro il 2030 e la neutralita’ del carbonio entro il 2060. La trasformazione ecologica in atto in Cina stimolera’ in modo significativo la domanda di miglioramento ed efficienza energetica dell’ambiente industriale, una tendenza che presenta notevoli opportunita’ per i fornitori di soluzioni energetiche come, ha dichiarato Yang.