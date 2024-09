Inizio scuola 2024 a Treviso subito protesta degli studenti contro le classi pollaio | spazi inadeguati e normativa non rispettata

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di giovedì 12 settembre 2024) Scoppia lain un istituto scolastico di Montebelluna, in provincia di, dove glidi dueseconde, accorpate in un'unica classe con l'dell'anno scolastico, hanno deciso di non entrare in classe. L'articolo, alenon