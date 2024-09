Incidenti stradali | auto ribaltata sulla strada a Marti

Leggi tutta la notizia su pisatoday

(Di giovedì 12 settembre 2024) Un incidentele è avvenuto nella mattinata di oggi, 12 settembre, in via Porta Pisana a, frazione di Montopoli in Val d'Arno. Secondo quanto si apprende una donna, mentre era alla guida della sua, ha perso il controllo del mezzo, finendosedele. Non ci sono