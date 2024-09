In via Resuttana i marciapiedi non esistono più da tempo oramai è giungla

Leggi tutta la notizia su palermotoday

(Di giovedì 12 settembre 2024) In vianonpiù da. Abito in zona e con l’inizio della scuola ( liceo in via Aldisio) iper i pedoni e studenti in particolare sono scomparsi. Tutto ricoperto da sporcizia infinita e sterpaglie dappertutto. Già isono