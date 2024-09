In dirittura d’arrivo i lavori per realizzare il nuovo sottopasso della stazione ferroviaria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Al rush finale idi Reteitaliana per il prolungamento delcentrale, dopo la demolizione dello storico muro che da sempre separava il centro storico dalla marina. Ieri importante sopralluogo del cantiere con i tecnici di Rfi, l’assessore alla viabilità Roberta Frisoni, l’assessore aipubblici Mattia Morolli e il dirigente AlbertoValle e alcuni collaboratori. Si è fatto il punto "suiin– sottolinea Palazzo Garampi in una nota – che ora si stanno concentrando sulle rifiniture". In particolare la pavimentazione, il rivestimento delle parti murarie concluse e le opere impiantistiche. A primavera era terminato l’intervento, il taglio con filo diamantato, del setto murario che divideva ilesistente da quello in fase di realizzazione (prolungamento di circa 50 metri).