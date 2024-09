Imprese Manageritalia | Aumenta valore in terziario occupazione record

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 12 settembre 2024) (Adnkronos) – Nelancora ilaggiunto, l’raggiunge livelli, risale in maniera contenuta l’inflazione e sale di poco l’export, dove esistono ampi margini di crescita. Questo, in sintesi, è quanto emerge dagli ultimi dati della newsletter osservatorio deldi. Si confermano alcune tendenze già in atto e si ritrovano