Il Torino mette le ali | Red Bull nuovo sponsor dei granata

Leggi tutta la notizia su torinotoday

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ille ali". No, non si tratta dell'annuncio dei due esterni che giocheranno titolari contro il Lecce bensì deldei. La Red, infatti, sarà il«Official Energy Drink Partner» per la stagione 2024/25.La partnership porterà novità importanti al