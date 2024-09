Il principe Harry e Meghan Markle tornano a farsi vedere in pubblico e forse saranno in Inghilterra per Natale

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di giovedì 12 settembre 2024) I duchi di Sussex hanno partecipato all'inaugurazione di una libreria in California insieme alla Hollywood “che conta“, mentre nel Regno Unito c'è chi li vorrebbe alla propria tavola per: Charles Spencer, fratello di Diana, li sogna ad Althorp, anche se una risposta ufficiale non è ancora arrivata