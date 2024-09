Il Festival del Teatro popolare fa il pieno alla Villa comunale

Leggi tutta la notizia su reggiotoday

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ildelanima laGiardini Umberto I. Ha preso ufficialmente il via la kermesse per l’organizzazione, impeccabile, della Federazione italianaamatori che, in collaborazione con la Città Metropolitana e il Comune di Reggio Calabria, ha allestito un