Il famoso fotografo che ha immortalato Johnny Deep adesso fotografa il vivere magico dei monzesi

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il Paese Ritrovato trasformato in set fotografico. I suoi abitanti in modelli che, per un giorno, sono stati conquistati e immortalati dall’obiettivo di uno dei più importanti fotografi a livello internazionale. La macchina fotografica di Maurizio Galimberti è entrata nuovamente nella struttura