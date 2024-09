Il debito pubblico tra cultura della rendita e quella del mercato

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di giovedì 12 settembre 2024) La crescita delha avuto nel tempo una dinamica costante a partire dagli anni Settanta quando con la fine del gold exchange standard Richard Nixon nel 1971 creò le condizioni per una finanza senza regole e noi ne subimmo l’impennata. Una situazione molto evidente nei due grafici seguenti in cui si può verificare le relazioni tra crescita dellegata alla fine del gold exchange standard edel pil ed il rapporto tra le due grandezze: Si vede chiaramente come a ridossofine del gold exchange standard nel 1971, l’Italia registri l’impennata delper l’effetto inflattivo. Un problema generato dagli Usa che nel frattempo creano il petrodollaro ed il sistema Swift per mantenere il dollaro come moneta preminente. Il nostro Paese ne subirà l’effetto condizionando l’economia italiana negli anni successivi.