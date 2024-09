Il datore di lavoro di Mara Favro arrestato per droga ma ha dimostrato che era per uso personale

Leggi tutta la notizia su torinotoday

(Di giovedì 12 settembre 2024)per possesso di cocaina, è riuscito a dimostrarne il possesso per usoe non per spaccio ma è stato condannato a sei mesi di reclusione per violazione della sorveglianza speciale a cui è sottoposto da tempo per altre vicende giudiziarie. Lui è Vincenzo Milione, 45enne che tutti