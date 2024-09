Il cast di Emily in Paris a Roma | Ecco come sono le relazioni di oggi – Video

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024) (Adnkronos) – Ildiinha fatto tappa aper la premiere della seconda parte della quarta stagione, dasu Netflix. Gli attori e le attrici Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Camille Razat (Camille), Samuel Arnold (Julien) e Bruno Gouery (Luc) in un’intervista all’Adnkronos parlano delledie del successo dello show. Dopo i drammatici eventi del matrimonio fallito tra Camille e Gabriel,è sconvolta: prova forti sentimenti per due ragazzi diversi, ma ora Gabriel aspetta un figlio dalla sua ex, e le peggiori paure di Alfie su lei e Gabrielstate confermate. In agenzia, Sylvie è costretta ad affrontare uno spinoso dilemma del suo passato per il bene del suo matrimonio, e il team dell’Agence Grateau deve affrontare cambiamenti di personale.