Il buco di Boccia alla Berlinguer con il ricamo perfetto sui tre moschettieri

(Di giovedì 12 settembre 2024) «Io ho fatto due interviste finora, con intervistatori che si sono dimostrati leali come: mi aspettavo di trovare qui il terzo moschettiere». Sono le 21 e 30 di martedì, il camerino di Maria Rosaria– già dottoressa, già quasi consulente, già imprenditrice, già wedding planner, già dimettitrice di ministro – è pieno di gente che tenta di convincerla a fare quello che lei ha annunciato per tutto il giorno avrebbe fatto: apparire alle 22 e 15 nello studio di “È sempre cartabianca” per dare un’intervista a Bianca. Cosa che non ha più intenzione di fare per ragioni che cambiano a seconda di chi racconti la storia (chi la racconta in privato, e chi in pubblico: ieri Maria Rosariaha dato la sua versione, e laha risposto in toni che hanno fatto capire che no, l’intervista non era rimandata di una settimana come avevano detto martedì sera).