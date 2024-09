Il 46% delle auto ‘made in Cina’ è prodotta da Case Ue o Usa

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di giovedì 12 settembre 2024) Nei primi nove mesi del 2023 sono state immatricolate in Europa 462.600 vetture prodotte in Cina. La maggior parte (il 46,4%) continua a essere rappresentata da modelli provenienti da stabilimenti cinesi ditradizionali come Bmw, Lotus, Volvo, Honda, Dacia, Citroen, Ds, Smart, Tesla. La quota dei marchi cinesi, pur in crescita, rimane minoritaria (il 4,3%), pari a 19.800. Lo mette in evidenza una ricerca dell’Osservatorioe Mobilità della Luiss Business School, in collaborazione con CARe Center formotive Research and Evolution dell’Università Guglielmo Marconi. L’indagine, illustrata in occasione del SaloneTorino, analizza l’industriamobilistica cinese e il suo ingresso in Europa e in Italia.