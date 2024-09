I genitori lo portano dalla ' guaritrice' di tumori ma il figlio peggiora | arrestata

Leggi tutta la notizia su bolognatoday

(Di giovedì 12 settembre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Un macchinario "miracoloso" americano, terapie a distanza (in videochiamata) basate sulla fisica quantistica e i campi magnetici per guarire i. È il metodo alternativo proposto - tramite social e ovviamente dietro compenso - da una