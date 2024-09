I coreani sembrano tutti uguali ? Bentancur incriminato | il caso che agita il Tottenham

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Nel mirino della FA - la Football Association, ossia il "governo" del calcio inglese - ci finisce Rodrigo, centrocampista ex Juventus e oggi in forza al. Nel mirino per una frase, ironica e per la quale si era immediatamente scusato, sul compagno di squadra Heung-min Son. Dunque, largo ai fatti: era lo scorso giugno quando, 27 anni, disse tra il serio e il faceto che "i sud", così durante un'intervista televisiva in cui commentava una situazione di gioco. Son, da par suo, non aveva gradito, parlando di "scherzo molto brutto" sui suoi profili social. Come detto, immediatamente, arrivarono le scuse dell'uruguaiano. "Fratello Sony! Ti chiedo scusa per quello che è successo, era solo un pessimo scherzo! Sai che ti amo e non ti mancherei mai di rispetto né ferirei te o nessun altro! Ti amo fratello", disse