HDL Nardò sulla strada giusta con la Fortitudo Bologna test in equilibrio

Leggi tutta la notizia su today

(Di giovedì 12 settembre 2024) Scrimmage di lusso stasera per HdlBasket, che a Zola Pedrosa () ha affrontato, big della serie A2. È stato il quartoamichevole della pre-season dei granata, da qualche giorno in ritiro in Emilia per mettere fieno nella cascina della mente e delle gambe e per