Gioielliere sventa scippo ad anziana | Spero che il mio gesto sia servito

Leggi tutta la notizia su foggiatoday

(Di giovedì 12 settembre 2024) Un increscioso evento che ha avuto, almeno in questo caso, un finale nel quale ad avere la peggio - come nei migliori film - è stato "il cattivo".Era circa mezzogiorno (ndr del 10 settembre) quando unaè stata avvicinata, un via Santa Maria della Neve, da una donna straniera la quale