Giardini dell’Anfiteatro Chiusi da più di un anno Il parco sempre off limits

(Di giovedì 12 settembre 2024) Sonoda più di une i cancelli dei. A data da destinarsi la riapertura dela lato dell’Archeologico che si affaccia su via Margaritone, idem per l’area verde che si apre su via Crispi. La parte diaccanto al Museo avrebbe dovuto venire riaperta ad aretini e turisti entro luglio, come annunciato nei mesi scorsi dalla direttrice del museo Maria Gatto. L’estate invece è trascorsa senza vedere né la fine né l’inizio dei lavori necessari alla messa in sicurezza delle piante pericolanti. Siamo a settembre, i cancelli sono ancora serrati e il futuro resta incerto. "Per il momento non posso dare date di riapertura", aveva detto ad agosto la direttrice dell’archeologico.