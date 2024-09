Giannini e Arcuri incantati da Filottrano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024)da “grande schermo”. Ultimate le riprese del film “Tradita” girato nel borgo dei nobili, cuore del distretto della moda in provincia di Ancona. Un cast d'eccezione per una location che non ha tradito le attese: Giancarlo, Manuela, Monica Guerritore, William Levy e Fernando Lindez sono rimastidell'eleganza di, dei suoi palazzi storici, della sua storia secolare, della sua tradizione manifatturiera. “Un risultato importante per la nostra città - racconta il Sindaco Luca Paolorossi - portare qui un film come questo, con star di tale calibro, deve riempire di orgoglio tutti i Filottranesi, perché una cosa del genere non era mai successa. Si tratta di un progetto partito da lontano, prima che pensassi di candidarmi. Questo perché al di là del mio ruolo attuale, ho sempre pensato al bene, anzi al meglio per”.