Gentiloni rapporto Draghi sia bussola per la Commissione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) "Il rischio che ilresti lettera morta, c'è. Mi auguro che il, che arriva quando finisce e il ciclo e inizia uno nuovo, sia ladella prossimaEuropea". Lo ha detto il Commissario europeo Paolointervenendo a SkyTg24. "In italia rispetto alla legge di bilancio - ha detto- si discute su quali sono le disponibilità, se c'è o non c'è un tesoretto: è comprensibile e fa parte del gioco. Ma c'è una novità. Con il nuovo patto si può ragionare sulla prospettiva di 7 anni, non solo per il bilancio ma per gli investimenti, ed è molto importante. Vorrei che il governo, il parlamento e le parti sociali dessero più attenzione a questo prospettiva che per un Paese come il nostro è molto importante".