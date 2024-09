Gatto trafitto da una freccia per balestra | FOTO

Leggi tutta la notizia su viterbotoday

(Di giovedì 12 settembre 2024)da unaper. Red, questo il nome dell'animale che sarebbe di proprietà, è stato trovato ferito lunedì 9 settembre in via Vesuvio a Vitorchiano, località Pallone. Subito soccorso, è stato portato in clinica dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico.Il