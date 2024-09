Furto in Chiesa fratelli comprano e donano una nuova cassa acustica | Nostra madre avrebbe voluto così

Leggi tutta la notizia su foggiatoday

(Di giovedì 12 settembre 2024) Un vile gesto, come quello di rubare all'interno di una, è stato "riparato" da una famiglia devota per ricordare la mamma da poco scomparsa, donando unain sostituzione di quella rubata una settimana fa. Era stata una amara sorpresa per Don Rocco Giannetta, l'evidenza di un