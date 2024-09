FS 5 mld in 10 anni per riqualificare le stazioni di RFI Ecco il piano per Calabria e Sicilia

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 12 settembre 2024) Oltre 5 miliardi di euro in 10previsti da RFI (Gruppo FS) per la riqualificazione delleferroviarie, sempre più considerate veri e propri hub di mobilità urbana. Più di 600sono già coinvolte in questo processo che punta a fare degli scali ferroviari dei punti di raccordo della città. Un processo di trasformazione che le vede al centro della nuova mobilità cittadina.