Fonseca le prossime 3 sono decisive | il rischio esonero c’è ecco i possibili sostituti

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 12 settembre 2024) In casa Milan tiene banco la questione: letre sfidegiàe ildiè reale Come riportato da Tuttosport, letre partite contro Venezia, Liverpool e Inter saranno praticamenteper il futuro di Paulosulla panchina del Milan. Il club spera in una svolta ma non intende perdere altro terreno in