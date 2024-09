Fiorentina nel weekend il ritorno di Commisso Possibile la presenza a Bergamo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Firenze, 12 settembre 2024 - Dopo poco più di tre mesi Roccotorna a Firenze. Il presidente dellasbarcherà in città all'alba di sabato. Lo farà con un volo diretto da New York. Lasciò il gruppo, allora di Italiano, il giorno dopo della finale di Atene. Rientrò negli Stati Uniti deluso e amareggiato dopo la sconfitta contro l'Olympiakos, match e coppa che tutto il mondo viola credeva di vincere. Pur essendo in stretto contatto telefonico con dirigenti (ha deciso lui ogni strategia di mercato insieme a Pradè, Goretti e Ferrari), allenatori (spesso ha parlato con Palladino) e giocatori, adesso è tempo di vivere in prima persona la sua, che ha appena avviato un nuovo ciclo tecnico. Sarà l'occasione per conoscere di persona mister Palladino e i nuovi arrivati durante l'estate.