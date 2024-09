Filippo Volandri | A Berrettini fa bene il brivido del tie-break la caviglia di Arnaldi sta bene

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024) L’Italia ha sconfitto il Brasile per 2-1, conquistando la prima vittoria nella fase a gironi della Coppa Davis. Gli azzurri si sono imposti contro i sudamericani sul cemento di Bologna e hanno così compiuto un passo importante verso la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Matteoha regolato Fonseca in due set, mentre Matteoè dovuto ricorrere alla terza frazione per avere la meglio su un brillante Monteiro. Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno invece perso il doppio. Il capitanoha analizzato la giornata in conferenza stampa: “L’obietivo era vincere e ci siamo riusciti. Sono felice, fiero dei miei giocatori. Credo che avremmo meritato di vincere anche il doppio, ma la Davis dà e la Davis toglie.ha giocato un primo set perfetto, nel secondo ci aspettavamo che Fonseca alzasse il livello, come è successo.