Fdi | il ‘dolce addio’ di R Mussolini ‘mia casa ideale è Fi mi riconosco in Tajani’**

(Di giovedì 12 settembre 2024) Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Confermo il mio prossimo ingresso in Forza Italia. Ho salutato le tante chat dove ero presente fino ad oggi. E’ stato tutto fatto di corsa”. Lo dice all’Adnkronos Rachele, consigliera capitolina di Fdi e nipote del Duce, a proposito del suo imminente passaggio nelle file azzurre: “E’ stata una decisione estremamente ponderata – spiega l’ormai quasi ex esponente di Fratelli d’Italia – ci tengo a ribadire l’estrema gratitudine verso quella che è stata la mia famiglia politica per oltre 20 anni: ringrazio Fdi per aver scommesso su di me e sono orgogliosa che il nostro governo sia guidato dal primo premier donna. Sottolineo inoltre che nel centrodestra regna l’armonia, è una coalizione coesa che sta governando nell’interesse del Paese”.“Il mio”, prosegue, “è un dolce addio a un partito a cui rimarrò sempre legata.