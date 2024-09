F1 qualifiche GP Azerbaijan 2024 | programma date e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) La F1 raggiunge il circuito cittadino di Baku in occasione del Gran Premio di. Si tratta del diciassettesimo fine settimana di gara del mondiale, con il Circus reduce dalla vittoria di Charles Leclerc a Monza nel GP d’Italia. A Baku va in scena un appuntamento clue, con McLaren che potrebbe sorpassare Red Bull nella classifica costruttori. Il team papaya è infatti alle spalle della squadra di Milton Keynes per soli otto punti, mentre nel mondiale piloti Norris punta ad avvicinarsi a Verstappen. Leandranno in scena nella giornata di sabato 14 settembre, a partire dalle 14:00 italiane. L’ultimo pole sitter, qui, risulta essere Charles Leclerc, che ha centrato la prima casella sulla griglia di partenza per tre anni di seguito. Il monegasco, dopo il secondo successo stagionale, cercherà un nuovo miracolo, mentre Red Bull e McLaren si preparano all’assalto.