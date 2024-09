F1 orari di domani GP Azerbaijan 2024 | programma prove libere tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024) Dopo una settimana di pausa, torna alla ribalta il Mondiale di Formula Uno, infatti, scatterà ufficialmente l’attesissimo Gran Premio dell’, diciassettesima tappa del campionato, che andrà a proporci un’altra tappa davvero emozionante, con McLaren che vuole nuovamente dominare la scena. Lando Norris e Oscar Piastri, infatti, dopo aver mancato l’occasione a Monza, vogliono tornare a ribadire a tutti di avere la vettura migliore in questo momento, ma le rivali non staranno certo a guardare. In primis la Ferrari. Dopo il trionfo di Charles Leclerc in casa la Rossa vuole proseguire nel suo ottimo periodo, con Carlos Sainz pronto a dare man forte.