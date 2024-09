F1 | Gp Azerbaijan Ricciardo Baku imprevedibile sviluppi importanti

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il pilota australiano ottimista nella conferenza stampa della vigilia) - "Gli aggiornamenti che porteremo in questo weekend sicuramente ci aiuteranno in una gara dove, specialmente per noi che partiamo dal centro della griglia, potrà succedere di tutto". Queste le parole di Daniel R