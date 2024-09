F1 Charles Leclerc | A Baku vogliamo essere protagonisti Non saremo al livello delle McLaren ma…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024)si presenta carico e determinato nel giovedì del Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato cittadino dici attende un fine settimana di capitale importanza per quanto riguarda la corsa al titolo, con l’ennesimo assaltoa Max Verstappen. In casa Ferrari, invece, il sogno è ripartire da dove si era concluso, ovvero da Monza. Dalla vittoria proprio del monegasco. Una vittoria che, nelle idee del pilota classe 1997 non deve rimanere un evento a sé stante, magari sfruttando la pista appoggiata sulle sponde del Mar Caspio, unapreferite per lui.