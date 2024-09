Esce dal carcere e violenta la figlia minorenne | scoperti anni di abusi

Leggi tutta la notizia su today

(Di giovedì 12 settembre 2024) Costretto in, quando tornava a casa in permessova ladi appena dieci. Un 65enne è stato nuovamente arrestato a Ischia con la pesante accusa disessuali. Le violenze sarebbero andate avanti per. Gli inquirenti parlano di un contesto di profondo degrado