Entella-Carpi probabili formazioni | tante assenze e pochi dubbi per i due tecnici

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di giovedì 12 settembre 2024) La capolistacontro la neopromossa terribile. Al Comunale di Chiavari venerdì sera va in scena una sfida tra due squadre che ancora non hanno perso e mirano a rimanere imbattute anche dopo i prossimi novanta minuti. I Chiavaresi sono primi in classifica con tre vittorie su tre