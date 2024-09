Endless Love | le anticipazioni della puntata in onda il 12 settembre su Canale 5

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 12 settembre 2024): lee la tramainil 12su5 Questa sera, 122024, alle ore 21.20 su5 va inunadi, la popolare fiction di successo inogni pomeriggio dal lunedì al venerdì alle 14.10. Questa sera appuntamento speciale in prima serata, in occasionefineprima stagione e l’iniziosec. Non è da escludere che se gli ascolti saranno buoni, si possa decidere di puntare su nuovi appuntamenti sempre in prime time su5. Vediamo insieme lee la trama di stasera.e trama Questa sera, 12, vengono trasmessi due episodi. Tarik, sommerso dai debiti, è costretto a rivolgersi a fonti poco affidabili per evitare il fallimento. Si ritrova così davanti ad Ayhan, che sfrutta il legame di parentela per cercare di contattare Kemal.