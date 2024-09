Emily in Paris la quinta stagione ci sarà? Quando uscirà su Netflix

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di giovedì 12 settembre 2024) Confermata anche ladiin? L’indiscrezioneinappassionerà i telespettatori con nuovi episodi? Tutto quello che c’è da sapere Per la gioia dei tantissimi fan dell’amatissima serie tv è disponibile da oggi, giovedì 12 settembre, la seconda parte della quartadiin. Lily Collins ininLa quartaè composta da dieci episodi, i primi cinque erano usciti lo scorso 15 agosto e come al solito ha conquistato subito un successo incredibile. In ognile vicende di, ruolo interpretato da Lily Collins, hanno appassionato moltissimi fan e questi si stanno già chiedendo se la sua storia ha davvero avuto un finale o se proseguirà.