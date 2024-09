Emily in Paris 4 recensione | Lily Collins a Roma nella vita glamour da sogno che tutti vorremmo

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024)in4,e il cast dell’amata serie Netflix animano le vie di Parigi (e di) con amori passionali, copertine alla moda, abiti dae la spensieratezzachenostraLadiin4, amatissima serie tv Netflix creata da Darren Star con, Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo e Camille Razat. La seconda parte ha appena fatto il suo debutto in catalogo per risolvere alcune questioni rimaste insolute e per continuare a far sospirare i fan con amori passionali, copertine alla moda, abiti dae la spensieratezzachenostra. Una boccata d’aria fresca, per sognare ad occhi aperti.