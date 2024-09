Elisabetta Gregoraci ricoverata in ospedale | Ora tocca a me il mio corpo mi ha chiesto di fermarmi - FOTO

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 12 settembre 2024)in. Ad annunciarlo è la stessa showgirl con una storia su Instagram in cui mostra il suo braccio attaccato alla flebo. "E poi arriva un momento in cui il tuoti chiede di fermarti. Oraa me", si legge sulla. La conduttrice ha poi aggiunto che