Elisabetta Gregoraci in ospedale | la showgirl rassicura i fan

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di giovedì 12 settembre 2024)è stata recentemente ricoverata in, ma i motivi esatti non sono ancora stati resi noti. Tuttavia, la conduttrice eha voluto tranquillizzare i suoi follower condividendo una foto del suo braccio con le flebo su Instagram. Accompagnata da un messaggionte, ha scritto: “Nulla di grave, non preoccupatevi, ma devo un L'articoloin: lai fan