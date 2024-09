Elezioni in Liguria la moglie di Bucci Laura Sansebastiano | Vincerà ma è un incosciente deve riguardarsi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 12 settembre 2024) «È un».del sindaco di Genova Marconeo candidato del centrodestra alleregionali inper il dopo Toti, in un’intervista a la Repubblica racconta di come ha scoperto che il marito avesse accettato la proposta della maggioranza. «È arrivato a casa e mi dice di dover fare delle chiamate», ha spiegato, «mi sono messa seduta vicino a lui. Poi lo ha chiamato Rixi e l’ho capito in quel momento cosa aveva deciso di fare altrimenti non lo sapevo». Le preoccupazioni disono per la salute di. Il sindaco infatti ha dichiarato che lo scorso 30 maggio i medici gli hanno diagnosticato un «cancro metastatico alle ghiandole linfatiche nel collo», si è dovuto operare, ha appena finito le sedute di radioterapia e ora ha iniziato quelle di immunoterapia.