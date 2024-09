Eleganti raffinate sofisticate Per l' autunno 2024 le acconciature tornano lady like Di classe

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 12 settembre 2024) Elegante, raffinato, senza tempo: il raccolto a banana, l’acconciaturaper eccellenza, è tornato alla ribalta fra i trend capelli di questa stagione. Soluzione perfetta per raccogliere con eleganza, liberare il collo quando si indossano cappotti e maglioni a collo alto, donare un tocco sofisticato al proprio look. L’ultima ad averlo sfoggiato?Gaga al Festival di Venezia, in una versione contemporanea.