EA FC 25 Marcus Thuram POTM Agosto Serie A Enilive

(Di giovedì 12 settembre 2024)è il Player Of The Month del mese didellaper la modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EA Sports FC 25. L’attaccante francese durante il mese diè stato fondamentale con i suoi gol ed i suoi assist nelle partite dell’Inter disputate nella. In questo caso specifico Electronic Arts non rilascerà la SBC dedicata per riscattare la carta specialedel centroavanti dei neroazzurri poichè il nuovo simulatore calcistico sarà disponibile solo a fine settembre. La cartaviene assegnata tramite un sistema di votazioni che proclama il calciatore che si è contraddistinto per le prestazioni fornite nelle partite di campionato durante il mese preso in considerazione.