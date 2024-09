Due colpi di clacson come segnale per far entrare i rapinatori | finte clienti in manette

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ilconcordato è un doppio colpo di. Indica alle due “esploratrici” che è il momento di spalancare la porta della gioielleria e lasciare. Il piano è quello e in parte funziona. Succede in serata a Casoria, in una gioielleria in via Alcide De Gasperi. Parte