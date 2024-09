Dubai Standard Chartered fa un salto nel Web3

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 12 settembre 2024) Un colosso del settore bancario è pronto a fare unnel, bruciando sul tempo la concorrenza. Si tratta di, che ha recentemente annunciato il lancio del suo nuovo dispositivo di custodia di asset digitali. I clienti avranno così a disposizione uno strumento moderno ed efficiente per gli investimenti in borsa. In