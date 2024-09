Dove può andare lo Zibibbo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 12 settembre 2024) Dall’uva passa al passito, fino ai bianchi secchi macerati e non, loha dato prova di una versatilità tutt’altro che scontata per un vitigno così caratterizzato e riconoscibile che a prima vista potrebbe sembrare bidimensionale. Cosa gli manca, allora, per poter essere considerato un grande vitigno? Su che cosa possiamo misurarne la statura? Le variabili da considerare, ci sembra, sono due: la capacità di essere declinato territorialmente, ovvero di leggere il territorio nelle sue diversità, e il rapporto con il tempo e con l’ossigeno; due temi su cui stanno lavorando due vignaioli di talento, Francesco Ferreri a Pantelleria e Nino Barraco a Marsala. La zonazione di PantelleriaLo, lo abbiamo visto, è un’uva che viaggia volentieri, ma in nessun luogo sta bene come a Pantelleria.