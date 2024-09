Dottoressa arriva in ospedale e viene accoltellata arrestato un 28enne

Leggi tutta la notizia su today

(Di giovedì 12 settembre 2024) È statodalla polizia per tentato omicidio un uomo sospettato di avere aggredito e ferito, durante un tentativo di rapina, unache stava per prendere servizio in una Torino lo scorso 9 settembre. Si tratta di un nigeriano di 28 anni. Le ricerche, coordinate dal