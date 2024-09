Donna ventottenne cade da cavallo in una zona impervia | complesse le operazioni di salvataggio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Pitigliano (Grosseto), 12 settembre 2024 – Una 28enne è rimasta ferita a causa di una caduta da, avvenuta in unadella Maremma, in un bosco vicino a Pitigliano (Grosseto), per una 28enne durante una passeggiata. Quando la giovane ha deciso di scendere per riposarsi e poi di risalire in sella, l'animale si è mosso e lei è precipitata all'indietro. Proprio per le caratteristiche dell’area dove è avvenuta la caduta, il recupero della(che ha riportato contusioni e non riusciva ad alzarsi) è stato reso difficile. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco, insieme al personale del Soccorso alpino che ha raggiunto lae l’ha affidata ai sanitari. La 28enne è stata poi portata, in codice rosso, con l'elicottero Pegaso al pronto soccorso dell'ospedale Misericordia. Le sue condizioni non sono considerate gravi.