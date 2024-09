Diabete endocrinologia e obesità nel bambino e nell’adolescente il congresso a Verona | Disponibili innovative terapie farmacologiche

Leggi tutta la notizia su veronasera

(Di giovedì 12 settembre 2024) «L’è la malattia metabolica del secolo. Nel mondo sono di più le persone con un peso in eccesso che quelle malnutrite per difetto. In Italia il 9,8% dei bambini di 9-10 anni ha l’e il 19% il sovrappeso, nel Veneto queste percentuali sono al 6,9% e 17,3%». Viene presentato così, in